أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الإغلاق العام بدءا من 14-30 نوفمبر الحالي باستثناء المطار للحد من تفشي فايروس كورونا. وأفاد بأنه ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا للتجول باستثناء العناصر الأمنية والطواقم الطبية وعمال المؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.وحذر رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الاجتماع اليوم (الثلاثاء)، من أن الوضع المترتب عن تفشي وباء «كورونا» أصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.وأضاف: للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ، والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة.ولفت عون إلى أن قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.واقترب عدد إصابات كورونا في لبنان من 100 ألف حالة، في وقت تسعى السلطات لاحتواء موجة قاسية من الوباء عبر خطة إغلاق شاملة تستمر 15 يوما.