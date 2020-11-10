أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أرمينيا وأذربيجان توصلتا برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل في إقليم «ناغورني قره باغ» دخل حيز التنفيذ صباح (الثلاثاء).

وقال بوتين: «في التاسع من نوفمبر وقّع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس روسيا الاتحادية، إعلانا ينص على وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء كل العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ، وذلك بدءا من منتصف ليل العاشر من نوفمبر بتوقيت موسكو».

وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية و الأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه وقع اتفاقا لإنهاء الصراع العسكري مع أرمينيا على منطقة ناجورنو قرة باغ، مشيرا إلى أن البيان الثلاثي الموقع سيصبح نقطة حاسمة في تسوية الصراع.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان من جانبه توقيع اتفاق ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يتضمن وقفا فوريا للقتال في قره باغ والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتقرير مصير الإقليم.

وأبان رئيس إقليم ناغورني قرة باغ - غير المعترف به - «أرايك آروتيونيان» أنه وافق على إنهاء الحرب في الإقليم لتجنب المزيد من الخسائر الفادحة والخسارة الكاملة لقره باغ.