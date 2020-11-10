بررت روسيا والصين أمس (الإثنين) عدم تهنئتهما للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بأنهما تنتظران النتائج النهائية، وأن هناك عملية قانونية جارية لتثبيت النتيجة.وأكدت الرئاسة الروسية أن من الصواب انتظار النتائج الرسمية للانتخابات الأمريكية قبل أن يُهنئ فلاديمير بوتين الفائز، وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: «ما يتعلق بسؤالكم المحتمل حول تهنئة بوتين للرئيس الأمريكي المنتخب، أود أن أقول: نحن نعتبر أن من الصواب انتظار النتائج الرسمية للانتخابات»، مضيفاً: «الفرق واضح جدا، تعلمون أن هناك إجراءات قانونية معينة أعلن عنها الرئيس الحالي لذلك فالوضعان مختلفان وبناء عليه نعتقد أن من الصواب انتظار الإعلان الرسمي»، دون أن يحدد الإعلان الذي تعتبره موسكو رسميا. وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن بوتين كرر مرارا أن روسيا ستحترم أي قرار للشعب الأمريكي وستكون جاهزة للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب.وأرسل عدد من قادة العالم التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، في حين لم يُعلق بوتين على نتيجة الانتخابات، علماً أن الكرملين بعث برسالة لترمب بغضون ساعات من إعلان شبكات التلفزة الأمريكية فوزه بانتخابات عام 2016.وفي السياق ذاته، قالت الحكومة الصينية إنها أُخطرت بإعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن، فوزه بالانتخابات الرئاسية، لكنها أكدت أن هناك عملية قانونية جارية لتثبيت النتيجة.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين: «لقد علمنا أن بايدن أعلن فوزه بالانتخابات، نفهم أن نتيجة الانتخابات العامة ستُحدد وفقا للقوانين والإجراءات في الولايات المتحدة»، مضيفاً: «سنتعامل مع إصدار بيان بهذا الشأن بالتوافق مع العرف الدولي».وأكد أن مواقف بلاده ثابتة تجاه العلاقات مع واشنطن قائلا: «على الصين والولايات المتحدة تقوية التواصل والحوار وإدارة الخلافات وتوسيع التعاون استنادا إلى مصالحهما المشتركة».وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، أرسل تهنئة لترمب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في 9 نوفمبر 2016، أي بعد يوم واحد من حسمه سباق البيت الأبيض.