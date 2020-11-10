أفصحت صحيفة «أكسيوس» الأمريكية أمس (الإثنين)، عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على إيران قبل تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا في العشرين من يناير القادم.ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة قولها إن إدارة الرئيس ترمب تستعد مع إسرائيل لفرض عقوبات جديدة على إيران، مؤكدة أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات لبحث خطة العقوبات.وأفادت بأن أبرامز أجرى محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، موضحة أن مصادر إسرائيلية أبلغتها أن ما وصف بمثل هذا «الطوفان» من العقوبات سيزيد الضغط على إيران، ويمنع بايدن من العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.وكشف موقع الصحيفة أن أبرامز أعلن سابقا في نشاط مغلق أن إدارة ترمب تخطط لفرض عقوبات جديدة على طهران كل أسبوع حتى يوم تنصيب بايدن رئيسا جديدا في 20 يناير، مؤكدة أن مصدرا إسرائيليا قال: «الهدف هو فرض أكبر عدد ممكن من العقوبات على إيران قبل 20 يناير».وعلمت الصحيفة أن إدارة ترمب أعدت في غضون أسابيع بدعم من دبلوماسيين إسرائيليين ومسؤولين أمنيين، قائمة بالمؤسسات الإيرانية التي ستخضع للعقوبات، وأن القيود الجديدة لن تكون مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بل ستطال برنامج الصواريخ الباليستية، الذي تزود به طهران منظمات إرهابية، وفي إطار انتهاكات حقوق الإنسان.وذكر موقع «أكسيوس» أن أبرامز سيتوجه من إسرائيل وعدد من الدول في المنطقة لمناقشة خطة العقوبات، كما سيصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل في 18 نوفمبر، وقد يزور دولا أخرى في المنطقة، في محاولة لزيادة الضغط على نظام الملالي.