عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية مستشار الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رئيس الدورة الحالية، وذلك في إطار الحوار الإستراتيجي القائم بين الجانبين.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، والتأكيد على أهمية استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

كما ناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وإيران واليمن، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مواجهة تحديات الأمن والسلام.