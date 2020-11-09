أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة الرضوانية بالعاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.