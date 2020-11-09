فيما تواصل أنقرة تأجيج الحرب في ناغورنو كاراباخ بنقل المرتزقة وإعلان استعدادها دعم القوات الأذربيجانية، أعلنت وزارة الدفاع في كاراباخ اليوم (الاثنين)، تسجيل 44 قتيلا آخرين بين جنودها، لترتفع حصيلة ضحاياها من العسكريين إلى 1221 قتيلا منذ بدء القتال مع القوات الأذربيجانية في سبتمبر الماضي.وجددت وزارة الدفاع الأرمنية تأكيدها اليوم، على أن العمليات القتالية لا تزال مستمرة في محيط مدينة شوشة، بعد أن أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أمس (الأحد)، أن قوات بلاده انتزعت بلدة شوشة الاستراتيجية. وقال في خطاب متلفز للأمة «بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة». وأضاف أن الثامن من نوفمبر «سيدخل التاريخ بالنسبة للشعب الأذربيجاني» باعتباره اليوم الذي «عدنا فيه إلى شوشة».وبعد وقت قصير من إعلان علييف، أكد المسؤول في وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسيان على تويتر أن «القتال متواصل في شوشي، انتظروا وآمنوا بجيشنا»، مستخدما الاسم الأرمني للبلدة.وشهدت البلدة والمناطق المحيطة بها معارك عنيفة خلال الأيام الأخيرة، في وقت تسعى القوات الأذربيجانية لتحقيق مزيد من المكاسب بعد 6 أسابيع من اندلاع اشتباكات جديدة للسيطرة على ناغورنو كاراباخ. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان: خلال الليل، جرى أعنف قتال في محيط شوشة.