أطلق عشرات اليمنيين اليوم (الإثنين) أولى شرارات الانتفاضة ضد مليشيا الحوثي في محافظة إب، على خلفية تصفية مواطن مسن في أحد السجون بعد 7 أشهر من اختطافه.وأفادت مصادر إعلامية يمنية، بأن مواطنين غاضبين نفذوا وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة وبوابة المحافظة ومحكمة الاستئناف بمدينة إب، ورفعوا لافتات معبرة عن مطالبهم بمحاسبة الجناة وكشف ملابسات جريمة مقتل المواطن محمد علي الأديب في سجون المليشيا في مديرية القفر.وندد المحتجون بالقاضي إياد ملفي غلاب ودوره في إخفاء جرائم الحوثي، مؤكدين أن حالة الأديب تدهورت بشكل متسارع لانعدام خدمات الرعاية الصحية، ومنعه من تلقي العلاج. وكشفوا عن أن هناك الكثير من المعتقلين في سجن القفر يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات والتعذيب النفسي والجسدي. وتشير إحصاءات المنظمات الحقوقية إلى أن هناك أكثر من 18 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة إب.من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية يمنية، عن خسائر بشرية كبيرة تكبدتها المليشيا الحوثية في محافظة الجوف خلال الساعات الـ12 الماضية، مؤكدة مقتل قياديين أحدهما برتبة عميد ويدعى شرف حسين المداني في جبهة عدوان مع عدد من مسلحيه، كما أصيب قائد المنطقة العسكرية الثانية المكنى أبو رفعة.وأفادت المصادر ذاتها بأن قائد المليشيا في جبهة لقشع في محافظة الجوف أبو دراس ضاعن قتل أيضاً مع عدد من مسلحيه الليلة الماضية، موضحة أنه يقف وراء إجبار أكثر من نصف شرطة النجدة في مناطق سيطرة الحوثي خصوصاً الموظفين الرسميين منذ ما قبل الانقلاب على الذهاب إلى الجبهات تحت مزاعم تجديد الولاء للمليشيا، وتصفية من يرفضون.