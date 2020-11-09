يعقد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم (الاثنين)، اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفايروس كورونا، لتدارس المشكلة الأولى التي تواجهه عندما يتولى منصبه في يناير القادم.ويجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق فيفيك ميرفي ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير ديفيد كيسلر، لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة العالمية التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.ومن المقرر أن يلقي الرئيس الديمقراطي كلمة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، يوضح فيها خططه للتصدي لمرض كوفيد-19 وتنشيط الاقتصاد. وكان بايدن ركز في قسم كبير من حملة الدعاية الانتخابية على مواجهة الجائحة.وكشف المتحدث باسم بايدن أمس (الأحد) أن مستشاري الرعاية الصحية للرئيس المنتخب أجروا محادثات مع المسؤولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأميركية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19، فيما يواصل مستشاروه مسيرة الاستعداد لتولي الفترة الانتقالية، كما أنهم يبحثون في أمر المرشحين لتولي المناصب الكبرى في الحكومة، إلا أن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تبدأ بجدية إلا بعد أن تعلن إدارة الخدمات العامة الأمريكية المشرفة على الممتلكات الاتحادية اسم الفائز.وحتى ذلك الحين يمكن للوكالة أن تستمر في توفير مكاتب وأجهزة كمبيوتر لفريق بايدن والتحريات اللازمة للموافقات الأمنية، غير أن العاملين بفريقه لا يمكنهم دخول الوكالات الاتحادية أو الحصول على أموال اتحادية مخصصة للفترة الانتقالية.وتعهد بايدن في خطاب النصر ليل السبت/الأحد إثر إعلان فوزه في ولاية بنسلفانيا، بتوحيد جميع الأمريكيين ومكافحة الجائحة التي سجلت حتى الساعة 10 ملايين إصابة في أمريكا وحدها، فضلاً عن إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير.