بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فوزه في خطاب النصر الذي ألقاه أمس (الأحد)، لن يتوجه إلى مكتبه في البيت الأبيض، ولن يتسلم رسمياً مهام الرئاسة إلا في حفل تنصيبه في العشرين من يناير القادم بعد قسم اليمين أمام كبير قضاة المحكمة العليا. المرحلة الانتقالية من الآن وحتى العشرين من يناير تسمى فترة «البطة العرجاء»، وتخصص لتصريف الأعمال والتنسيق بين المجالس الانتقالية في إدارتي الرئيسين الخاسر والرابح، وتشهد اجتماعات مكثفة بين الفريقين لتسهيل تسلم السلطة.وتقتصر صلاحيات الرئيس خلالها على إصدار قرارات عفو عن الأشخاص الذين أدينوا في محاكم فيدرالية. كما لن يتمكن الرئيس من التوقيع على مشاريع قوانين جديدة لإقرارها، لأنه من النادر جداً تمرير أي مشروع قانون خلال هذه الفترة، إلا أن الاستثناء قد يحصل هذا العام بسبب فايروس كورونا، واحتمال تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي، في حال اتفق عليه الحزبان.وحتى وقت تنصيب بايدن، فإن سير الآلية القانونية يكون كالتالي:• من 10 نوفمبر حتى 11 ديسمبر: تصادق الولايات على نتائج الانتخابات.• 8 ديسمبر: وفقا لقانون الانتخاب فإنه حتى هذا اليوم يجب على الولايات أن تكون قد أنهت عد الأصوات وحل النزاعات وتحديد الفائز بأصواتها في المجمع الانتخابي.• 14 ديسمبر: تحديد النتيجة النهائية لأصوات المجمع الانتخابي من أصل 270.• 23 ديسمبر: وصول أصوات المجمع الانتخابي النهائية المصادق عليها من قبل الولايات إلى واشنطن.• 3 يناير: النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم.• 6 يناير: يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وتعرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية.• 20 يناير: الرئيس المنتخب يؤدي القسم في يوم التنصيب.وينتظر الرئيس الديمقراطي العديد من الملفات الشائكة في مقدمتها جائحة كورونا التي سجلت خلال الأيام الـ4 الماضية وبشكل متتالٍ أرقاماً قياسية في الولايات المتحدة، إضافة إلى تداعياته على الاقتصاد ليس فقط في أمريكا بل في العالم. كما تنتظره قضايا دولية عدة، من العلاقة مع الصين إلى روسيا، وصولاً لإيران، فضلاً عن مسألة الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية المناخ.