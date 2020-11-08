أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الحوثية مجرد أداة قذرة لتكريس الهيمنة والنفوذ الفارسي على اليمن، وتحويله إلى منطلق لنشر سياسات الفوضى والإرهاب في المنطقة.



وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حولت جامعة صنعاء من صرح أكاديمي يضاهي أعرق الجامعات العربية، ويخرج المؤهلين في كافة المجالات والتخصصات بمختلف الدرجات العلمية، إلى وكر لغسل عقول الشباب ومسخ هويتهم ونشر الأفكار المتطرفة، وتدريس اللغة الفارسية، وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني الذي لم تسلم منهم شعوب المنطقة.



جاء ذلك تعقيباً على فيديوهات متداولة لتخريج دفعة من جامعة صنعاء تحمل اسم الإرهابي قاسم سليماني، بعد أن درس طلابها اللغة الفارسية.



وأضاف: «هذه المظاهر الدخيلة على ثقافة وهوية شعبنا، والتي تسعى مليشيا الحوثي لنشرها في مناطق سيطرتها، تؤكد من جديد حقيقة الدور التخريبي الإيراني في اليمن».



وشدد الوزير اليمني على ضرورة أن يضع اليمنيون بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية خلافاتهم جانباً، وإدراك طبيعة المعركة التاريخية الدائرة بين اليمن بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة، وإيران وأداتها الحوثية من جهة أخرى، وأهمية التوحد خلف الشرعية بقيادة الرئيس هادي لاستعادة الدولة والدفاع عن الهوية.