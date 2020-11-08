زعم رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، أن سياسة الضغط الأقصى الأمريكية محكوم عليها بالفشل، على الرغم من اعترافه وغيره من المسؤولين بعمق الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات.وفي أول رد فعل على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، دعا روحاني الإدارة الأمريكية القادمة، إلى «انتهاز الفرصة لتعويض أخطاء الماضي»، بحسب زعمه. واعتبر مراقبون سياسيون أن روحاني يلمح إلى إمكانية بدء حوار أو الدخول في تفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وادعى روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادية الحكومية، اليوم (الأحد)، أن السياسات المأساوية والخاطئة لحكومة الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية أدينت في الانتخابات الأخيرة من قبل شعب هذا البلد.وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين، أعربوا خلال الساعات الماضية عن ارتياحهم لفوز بايدن.وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، على حسابه على تويتر أن «معظم الأمريكيين رفضوا النهج الفاشل المبني على التنمر والاستعلاء على أنه الحل للمشاكل».أما نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري،، فأعرب عن أمله في تغيير سياسات أمريكا والعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.من جهتها، أعربت صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، في مقال اليوم، عن ارتياحها لما وصفته بهزيمة ترمب، زاعمة أنه «فشل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وممارسة الضغط الأقصى». وأضافت: «من الواضح أن هذا لا يعني الترحيب ببايدن، لأنه لا يختلف عن ترمب في عدائه وكراهيته لإيران». لكن الصحيفة دعت الحكومة الإيرانية إلى استغلال فرصة ستة أشهر حتى تشكيل الإدارة الجديدة، من أجل الالتفاف على العقوبات، دون الإشارة إلى إمكانية الحوار مع الولايات المتحدة.