أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأحد)، أنه لن يكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حليف أوثق أو يمكن التعويل عليه مثل بريطانيا، وعبر عن ثقته في استمرار العلاقة الخاصة بين البلدين.وقال راب لشبكة «سكاي نيوز»: «أثق بشدة في وجود أسس قوية من المصالح والقيم التي تربط بيننا بشدة في قضايا من تغير المناخ إلى التعاون لمكافحة كورونا ومكافحة الإرهاب.. لن يجد (بايدن) حليفاً أوثق أو يمكن الاعتماد عليه أكثر من بريطانيا».فيما عبر وزير المالية السابق ساجد جاويد عن رأي مماثل، واصفاً نتيجة الانتخابات بأنها «الأفضل» بالنسبة لبريطانيا. وتوقع أن تتاح لجونسون فرصة أفضل بكثير لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن تحت رئاسة بايدن، مقارنة بترمب بسياسته الحمائية.وهنأ رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي وصفه الرئيس دونالد ترمب مرة بإعزاز بأنه «ترمب بريطانيا»، بايدن أمس (السبت) على فوزه بالانتخابات، قائلا «أتطلع للعمل عن كثب معا على أولوياتنا المشتركة».وتسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع مختلف أنحاء العالم بعدما غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير، لكن محادثاتها مع الولايات المتحدة تباطأت في الشهور القليلة الماضية.