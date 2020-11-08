أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الشعب الأمريكي قال كلمته باختياره رئيساً للولايات المتحدة، مشدداً على أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، بعد أن صوت له أكثر من 74 مليون أمريكياً.وأضاف في كلمته بمقر حملته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، خلال إلقاء خطاب النصر: «سأكون رئيساً يعمل على توحيد الولايات المتحدة التي تعرضت لهزة بسبب حالة الإنقسام، وسنعمل على إعادة إحياء الطبقة الوسطى، وخلق الوظائف، والحفاظ على الكرامة».وشدد بايدن على أنه سيعمل للسيطرة على فايروس كورونا، موضحاً أنه سيباشر منذ (الاثنين) تشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع الجائحة.وتابع: «حان الوقت لوضع اللغة العدائية جانباً والاستماع لبعضنا البعض وإنهاء حالة الشيطنة، هذا وقت التعافي ومداوة الجراح في أمريكا».من جانبها، أكدت الفائزة بمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في كلمتها خلال الاحتفال، أن جو بايدن سيعمل على علاج جراح البلاد، مشيرة إلى أنه تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة.وقالت: «لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة، ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية».