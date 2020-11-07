في جريمة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة تعز مساء اليوم (السبت) أصيب 11 مدنياً جراء قصف أحياء الشماشي وسوق الأشبط بمديرية صالة شرق مدينة تعز بالإضافة إلى أحياء عصيفرة وجبل جرة في شمال المدينة. وذكر شهود عيان لـ«عكاظ» أن المليشيا استخدمت الدبابات والمدفعية في قصف الأحياء المدنية، فيما ذكر أطباء أن بعض الجرحى في حالة صحية حرجة جراء الإصابة البالغة.وأوضح الأطباء أن 7 مدنيين بينهم طفل أصيبوا في سوق وحي الأشبط شرق، فيما البقية من الأحياء الشمالية لمدينة تعز ولم يستبعد الأطباء وفاة المصابين بجروح خطيرة.وتعد هذه الجريمة الثانية في أقل من 3 أيام بعد وفاة طفل وإصابة عدد آخر في الأحياء الشرقية للمدينة الخميس الماضي إذ كثفت المليشيا من قصف الأحياء السكنية بشكل مخيف ومقلق.وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليوم مقتل وإصابة 25 مدنياً، من بينهم، 15 طفلاً جراء قصف مليشيا الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين على أحياء شمال وشرق مدينة تعز.