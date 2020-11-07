123850756_10222862209682370_2611374641817756218_n
123848413_10222862249643369_2277871914609413751_n
إصابة-سته-مدنيين-بينهم-طفل-جراء-قصف-حوثي-على-أحياء-تعز-قصف-الحوثيين-على-تعز
123835426_10222862249403363_3590121462439639141_n
123914199_1621054081432675_2124164865601049464_n
123857606_10222862249963377_3343444181716502192_n
123764273_1621053891432694_7502878363848852638_o
124183623_10222862209402363_3974673146093543398_n
123840433_10222862210442389_4365380517496962329_n
A11T_07_11_2020_06_31_33
في جريمة جديدة ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة تعز مساء اليوم (السبت) أصيب 11 مدنياً جراء قصف أحياء الشماشي وسوق الأشبط بمديرية صالة شرق مدينة تعز بالإضافة إلى أحياء عصيفرة وجبل جرة في شمال المدينة. وذكر شهود عيان لـ«عكاظ» أن المليشيا استخدمت الدبابات والمدفعية في قصف الأحياء المدنية، فيما ذكر أطباء أن بعض الجرحى في حالة صحية حرجة جراء الإصابة البالغة.
وأوضح الأطباء أن 7 مدنيين بينهم طفل أصيبوا في سوق وحي الأشبط شرق، فيما البقية من الأحياء الشمالية لمدينة تعز ولم يستبعد الأطباء وفاة المصابين بجروح خطيرة.
وتعد هذه الجريمة الثانية في أقل من 3 أيام بعد وفاة طفل وإصابة عدد آخر في الأحياء الشرقية للمدينة الخميس الماضي إذ كثفت المليشيا من قصف الأحياء السكنية بشكل مخيف ومقلق.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليوم مقتل وإصابة 25 مدنياً، من بينهم، 15 طفلاً جراء قصف مليشيا الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين على أحياء شمال وشرق مدينة تعز.
وأوضح الأطباء أن 7 مدنيين بينهم طفل أصيبوا في سوق وحي الأشبط شرق، فيما البقية من الأحياء الشمالية لمدينة تعز ولم يستبعد الأطباء وفاة المصابين بجروح خطيرة.
وتعد هذه الجريمة الثانية في أقل من 3 أيام بعد وفاة طفل وإصابة عدد آخر في الأحياء الشرقية للمدينة الخميس الماضي إذ كثفت المليشيا من قصف الأحياء السكنية بشكل مخيف ومقلق.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليوم مقتل وإصابة 25 مدنياً، من بينهم، 15 طفلاً جراء قصف مليشيا الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين على أحياء شمال وشرق مدينة تعز.