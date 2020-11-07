في أول رد على فوزه، غرد المرشح الديمقراطي الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة جو بايدن، اليوم (السبت) على «تويتر» قائلا: «تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة».وتعهد بايدن بأن يكون «رئيس جميع الأمريكيين». وقال في بيان: «إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأمريكيون فيَّ، وفي نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس»، مضيفا «مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أمريكا وتضمد جراحها».ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما، البالغ من العمر 77 عاما، أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من «العقبات غير المسبوقة» هي «دليل جديد على أن الديمقراطية تنبض بقوة في قلب أمريكا». وقال: «نحن الولايات المتحدة.. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا».وفاز بايدن بالانتخابات على حساب دونالد ترمب، بحسب توقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديمقراطي عدة ولايات حاسمة، كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.وأعلنت كل من «سي إن إن»، و«إن بي سي نيوز»، و«سي بي إس نيوز» أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.