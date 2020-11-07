أفاد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن، اليوم (السبت)، أنه لن يعلن الفوز لكنه واثق منه، مضيفاً: «سنفوز في نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا.. سنفوز بأريزونا لأول مرة كحزب ديمقراطي منذ 4 عقود». وقال بايدن في كلمة ألقاها من ولاية ديلاور. إنه سيفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة، وإنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.وأضاف المرشح الديمقراطي الأقرب للبيت الأبيض: «سنضع خطة -ومن اليوم الأول- لمواجهة جائحة كورونا»، مؤكداً أنه سيحاول تجاوز الانقسام الحزبي في البلاد ومعالجة القضايا الرئيسية مثل جائحة كوفيد-19. وأعلن أن لديه تفويضاً بشأن فايروس كورونا والاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.ودعا بايدن الأمريكيين إلى الوحدة ونبذ الخلافات، واختتم بالقول إنه يأمل بالتحدث إلى الأمريكيين غدا، في إشارة إلى حسم السباق الرئاسي لصالحه.