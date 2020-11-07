جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تساؤلاته حول كيفية ارتفاع أرقام التصويت في الأيام الماضية. وقال في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر» اليوم (السبت): «نحتاح توضيحاً حول كيفية ارتفاع أرقام التصويت في الأيام الماضية». وكان ترمب قال في تغريدة أخرى «إن كل التقدم الذي حققته يوم الاقتراع اختفى بأعجوبة مع مرور الأيام». وأضاف ترمب أن هذا السبق قد يعود مع تقدم الإجراءات القانونية. وأضاف أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، لا يحق له ادعاء الفوز بكرسي الرئاسة، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية بدأت للتو.وأكد ترمب في بيان رئاسي، مساء (الجمعة) أنه لن يستسلم وسيواصل القتال من أجل الأمة الأمريكية، كما سيعمل كل ما يلزم لضمان ثقة الأمريكيين بحكومتهم. وقال إن الشعب يستحق أن يتم فرز كل الأصوات بشفافية، وأن الأصوات القانونية يجب أن يتم عدها وغير القانونية يجب عدم احتسابها.وهاجم خروقات العملية الانتخابية. وغرد عن جورجيا على «تويتر»: «أين هي بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟».وفي وقت سابق، اتهم ترمب فيلادلفيا بالفساد، بعد أن قُلبت النتيجة في بنسلفانيا لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقال: فيلادلفيا تمتلك تاريخاً فاسداً في مصداقية الانتخابات. وأكد أنه سيفوز «بالرئاسة بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط». وتابع: «المحكمة العليا ستتولى الحكم في شرعية هذه الأصوات».