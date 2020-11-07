على مدى يومين، شرع المصريون في عمليات التصويت بالجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة. وفتحت مراكز الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم (السبت) في محافظات القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء، فيما انتهت عمليات التصويت للمصريين في الخارج والتي جرت أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري.وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قد جرت يومي 24 و25 أكتوبر الماضيين في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة.ويتنافس المرشحون في المرحلتين على الفوز بـ 568 مقعداً بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم،، انتهاء الهيئة من جميع التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت، لافتاً إلى الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة ومعاينة المقار الانتخابية والبالغ عددها 9468 لجنة فرعية للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها.فيما كلف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، محافظي المرحلة الثانية للانتخابات بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم، والتأكد من إجراءات الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم تجنبا لانتشار فيروس كورونا.