كشفت مصادر يمنية موثوقة، انتهاكات ومضايقات جديدة يتعرض لها المدنيون خصوصاً النساء في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وتتمثل في التدخل في خصوصيات النساء ولباسهن.وقال سكان محليون لـ «عكاظ»: «بدأ التعميم من الجامعات في العاصمة بحظر استخدام العطور والبخور و4 أنواع من الملابس؛ بدعوى الحشمة ومحاربة الاختلاط، واعتبرنا ذلك إجراءات وأنظمة تعليمية وتجاوزناها، لكن النساء في الشوارع يتعرضن للمضايقات من قبل مسلحي المليشيا وهو أمر مرفوض».وحذر يمنيون من أن مليشيا الحوثي تسير على نهج «طالبان والقاعدة» في التعامل مع النساء، مؤكدين أن المليشيا تستند إلى فتوى أصدرها زعيمهم عبدالملك الحوثي تشدد على منع النساء من إغواء مسلحيهم عن القتال، زاعماً أن لباس اليمنيات «غزو فكري» يعارض نهج مليشياته الدموي.في غضون ذلك، ارتفعت نسبة الجوع والفقر، وأصدرت منظمة الأغذية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي أمس (السبت) تحذيراً من خطر يهدد الشعب اليمني. وقالت المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك، إن اليمن ضمن 16 دولة تواجه الجوع وبحاجة لإعلان حالة طوارئ لإنقاذها خلال الأشهر الستة القادمة.وأضافت كبيرة مستشاري الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي كلوديا بو في تصريح صحفي، أن هناك 4 مناطق نشعر بالقلق من أنها قد تواجه خطراً متزايداً بشأن الوقوع في براثن المجاعة إذا تدهور الوضع أكثر خلال الأشهر القادمة وهي: بوركينا فاسو، شمال شرق نيجيريا، جنوب السودان، واليمن.