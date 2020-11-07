أكدت المعارضة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قيمته لا تساوي أكثر من 5 قروش.

وأوضحت المعارضة في دعوى قضائية ضد أردوغان رفعها زعيمها رئيس حزب «الشعب» الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، للحصول على تعويض بقيمة 10 قروش بسبب الإهانات التي وجهها إليه أردوغان في خطابين منفصلين في الأسبوع الماضي، بحسب موقع «تركيا الآن» المتخصص في الشأن التركي.

من جانبه، ذكر محامي كليتشدار أوغلو، جلال تشيليك، سبب رفع دعوى قضائية قيمتها 5 قروش فقط عن كل خطاب وجّه خلاله أردوغان، الإهانة لزعيم المعارضة التركية قائلاً «لماذا 5 قروش! هذه هي تعليمات الرئيس العام للحزب، يجب أن يكون هناك تعويض على حسب قيمة الرجل وشخصيته بالنسبة لي، قيمة أردوغان هي 5 قروش، لذا يجب رفع دعوى قضائية بـ5 قروش فقط».

وكان المحامي جلال تشيليك تقدم بطلب إلى محكمة أنقرة الابتدائية مع التماس من 10 صفحات ورفع دعوى قضائية قيمتها 10 قروش ضد أردوغان. كما قدم المحامي تشيليك أيضًا محاضر خطب أردوغان وتسجيلات الفيديو إلى المحكمة كدليل على ذلك.

وقال تشيليك في دعوته إن أردوغان اعتاد على إهانة زعيم المعارضة التركية السيد كمال كليتشدار أوغلو وتوجيه الشتائم والافتراءات الواضحة بحقه؛ وبذلك فقد حياده بلا شك على الرغم من كونه رئيسًا للجمهورية وعلى مسافة واحدة من الجميع.