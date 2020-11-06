كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم (الجمعة) عن فرض حظر طيران فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة.



وأوضحت «سي إن إن» نقلاً عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن منطقة حظر الطيران يبلغ قطرها ميلاً واحداً وهي نشطة الآن حتى صباح الأربعاء القادم.



وتقول إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن المجال الجوي تم تقييده مؤقتاً فوق مركز «تشيس» القريب حيثما جرى إعداد المسرح لخطاب فوز بايدن المحتمل، إذا ما فاز نهائياً بالانتخابات الرئاسية.



وكانت وكالة الخدمة السرية في الولايات المتحدة أرسلت عملاءها إلى مدينة ويلمينجتون بولاية ديلاوير تحسباً لفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث يوجد هناك.



ومن أهم مهام وكالة الخدمة السرية في أمريكا حماية رئيس الولايات المتحدة، ونائب الرئيس، وأسرهم.



وتفوق المرشح الديموقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترمب الساعي لولاية ثانية، وحصل بايدن على 254 صوتاً من المجمع الانتخابي، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتاً، ويحتاج المرشح الفائز للوصول إلى الرقم السحري 270 صوتاً من أصل 538 للفوز بالانتخابات، ويتقدم بايدن في ثلاث ولايات ما زالت تقوم بعملية الفرز في بنسلفينيا ونيفادا وجورجيا، بينما يتقدم ترمب في كارولينا الشمالية فقط.