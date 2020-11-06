كشفت مصادر يمنية موثوقة مقتل خبيرين من مليشيا «حزب الله» اللبناني و13 حوثياً في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت موقعاً في أرحب شمال صنعاء، يستخدمه الحوثيون للتدريب وإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة. وأفادت مصادر محلية في مديرية أرحب شمال صنعاء، أن غارة نفذتها مقاتلات التحالف على موقع تابع لمليشيا الحوثي في المديرية، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر المليشيا بينهم خبيران لبنانيان.وأكدت المصادر أن الغارة التي شنتها مقاتلات التحالف، (الثلاثاء)، استهدفت موقعاً يستخدمه الحوثيون لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، وتدريب العناصر عليها، في منطقة «الصنصل» بالمديرية، بحسب ما نقله موقع «المصدر أونلاين» الإخباري المحلي.ويقع موقع «الصنصَل» جوار معسكر «فريجة» مقر اللواء 62 حرس جمهوري سابقاً، في منطقة شعب بالمديرية.