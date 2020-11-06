اختلف عدد من قادة الحزب الجمهوري مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بعد مطالبته بوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى لا تبدو فيها فرص حصده للأصوات عملية سهلة، وإعلان فوزه بالانتخابات (الثلاثاء) الماضي.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إن «الادعاء بأنك فزت بالانتخابات يختلف عن إنهاء الفرز»، في حين أشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، إلى أن «قضاء أيام بفرز الأصوات المُدلى بها بشكل قانوني ليس تزويراً».

وتعتبر تعليقات المشرعين الجمهوريين وغيرهم من قادة الحزب نادرة، بما فيها من «لوم» علني لترمب، الذي لطالما طالب زملاءه الجمهوريين بالولاء، وحصل عليه طوال فترة ولايته التي استمرت 4 سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد غرد على تويتر قائلاً: «أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه»، فيما طالب في تغريدة أخرى، وقف «عد» الأصوات في الولايات التي تواصل فرز أصوات الناخبين فيها، بعد نحو يومين من الاقتراع في الانتخابات.