كشف مسؤولون في مدينة فيرجينيا بيتش حقيقة مقطع فيديو انتشر على الإنترنت يظهر حرق نحو 80 بطاقة اقتراع لصالح الرئيس دونالد ترمب، مؤكدين أنه «مزيف». وظهر في الفيديو الذي انتشر يوم (الثلاثاء) رجلاً يحمل كيساً بلاستيكياً مليئاً بأوراق تشبه بطاقات الاقتراع، وسكب عليها سائل قابل للاحتراق وأشعل فيها النيران. ويدعي الشخص الذي لم يظهر وجهه أن 80 بطاقة اقتراع زائفة هي كلها لصالح ترمب.وسارعت مدينة فرجينيا إلى دحض هذه الشائعات لتؤكد أن أوراق الاقتراع ليست حقيقية، لأنها تفتقر إلى «علامات الرمز الشريطي الموجودة على جميع بطاقات الاقتراع الرسمية»، وفقاً لبيان أظهر بطاقة اقتراع رسمية وقارنها بلقطة الفيديو المزعوم. وقالت نائبة مسجل فرجينيا بيتش كريستين لويس لـCNN إن مكتبها سارع لتسليط الضوء على المعلومات الكاذبة في محاولة لمنع انتشار المعلومات المضللة. ورغم تكذيب الفيديو استمر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل إلى مواقع إعلامية يمينية مثل Gateway Pundit، التي نشرت نسخة من المقطع أمس (الأربعاء)، ليقوم إريك ترمب نجل الرئيس الأمريكي، بمشاركة الفيديو في نحو الساعة 3:40 بالتوقيت الشرقي من مساء (الأربعاء). وجمعت النسخة التي شاركها إريك من الفيديو على نحو 1.2 مليون مشاهدة. كما عثرت CNN على 3 حسابات أخرى نشرت الفيديو وحصدت أكثر من 115 ألف مشاهدة.