رغم استمرار فرز الأصوات في العديد من الولايات المتأرجحة، والتي من شأنها تحديد من سيكون الرئيس الأمريكي القادم، هنأت دولة وحيدة الرئيس دونالد ترمب بالفوز في السباق إلى البيت الأبيض. وكتب رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا عبر حسابه في تويتر (الأربعاء): «من الواضح أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترمب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى». وقال: «المزيد من التأخير والحقائق التي تنفي في وسائل الإعلام، كلما كان الانتصار النهائي أكبر للرئيس. تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة».في المقابل، وسم موقع تويتر تغريدة رئيس الوزراء السلوفيني، لافتا إلى أن المسؤولين الرسميين لم يعلنوا النتائج بعد، لا سيما مع استمرار عمليات فرز الأصوات.يذكر أن جذور زوجة الرئيس الأمريكي ملانيا ترمب تعود إلى دولة سلوفينيا (يوغوسلافيا سابقا)، إذ ولدت فيها في 26 أبريل 1970.