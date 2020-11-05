أثار تداول نشطاء صورا زعموا أنها تعود لآشلي بايدن ابنة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، جدلا على على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول النشطاء الصورة المزعومة لآشلي وقارنوها مع صورة إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في توقيت يأتي وسط استمرار عمليات فرز الأصوات.وفي بحث سريع على محرك البحث «قوقل» نجد أن الصورة المتداولة تعود لعارضة «موديل» برزت على مواقع عديدة منها الموضة وتصفيف الشعر مثل موقع «pintrest» لإبراز تصفيفات وألوان شعر تتناسب مع البشرة البيضاء والعيون الزرقاء، ولا تعود لآشلي بايدن.