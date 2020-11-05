حذر وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي (تساحي هنغبي) مساء أمس (الأربعاء) في حديثه لقناة 13 الإخبارية الإسرائيلية، من أن أي تحول للسياسة الأمريكية تجاه إيران قد يؤدي إلى حرب بين إسرائيل وطهران، حسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأضاف هنغبي أن المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن صرح علنًا أنه سيعود إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2018.

وألمح قائلاً إن ذلك سيقود إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران. وأشاد هنغبي في الوقت نفسه بسياسة ترمب المتمثلة في «الضغط الأقصى» على طهران، وقال: «إنها تعمل ونحن نرى النتائج».

وأكد الوزير الإسرائيلي بأنه ينحاز إلى رأي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشاطره معظم الإسرائيليين وفقًا لوزير المستوطنات، بأن الصفقة الإيرانية التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2015 كانت خطأ فادحاً.

وهدد هنغبي بأنه إذا التزم بايدن بهذه السياسة، فستحدث في النهاية مواجهة عنيفة بين إسرائيل وإيران.