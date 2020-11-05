أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 4 أشخاص في حادثة إطلاق نار بولاية نيفادا. ووقعت الحادثة في مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيغاس عند الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، إذ تلقت الشرطة بلاغاً على رقم الطوارئ 911، بإطلاق نار.وعثرت الشرطة في مكان الحادثة على مصابين بطلقات نارية ورجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما. كما حاولت الشرطة التواصل مع المسلح، إلا أنها لم تتمكن من إقناعه بإلقاء السلاح ووقع بعدها تبادل لإطلاق النار.بدوره، أكد قائد الشرطة المحلية بعد انتهاء الحادثة أنها أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، الذي قُتل بنيران الشرطة، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.وأضاف المسؤول أن التحقيق في الحادثة لا يزال مستمراً.