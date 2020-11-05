بعد وفاته بنحو الشهر، فاز المرشح الجمهوري لمجلس النواب في ولاية نورث داكوتا ديفيد انداهل، في الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس الأول (الثلاثاء). وغيب الموت انداهل إثر إصابته بفايروس كورونا، خلال الحملة الانتخابية. وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك، فوز الراحل الذي توفي في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاما، بعد حجره في مركز طبي.ويرجع فوز انداهل إلى الرقم القياسي من التصويت المبكر عبر البريد الإلكتروني في الانتخابات التي جرت في خضم تفشي الجائحة العالمية، إذ وصلت العديد من أوراق الاقتراع إلى المراكز الانتخابية قبل نبأ الوفاة.