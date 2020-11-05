عبرت الحكومة الألمانية عن قلقها مما وصفته بـ«وضع متفجر جدا» في الولايات المتحدة، خصوصا بعدما أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات. وقالت وزيرة الدفاع آنيغريت كرامب كارنباور لشبكة «تسي دي اف» أمس (الأربعاء): إن نتيجة هذه الانتخابات «لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الأصوات».وأضافت أن الوضع متفجر جدا في الولايات المتحدة، محذرة من «أزمة دستورية»، مؤكدة «هذا أمر يثير قلقنا جميعا».وأفادت الوزيرة الألمانية بأن العلاقات بين واشنطن وبرلين «مرت باختبار صعب في السنوات الأربع الماضية» في ظل رئاسة ترمب، مضيفة أن «هذه الصداقة أكبر من مجرد مسألة الإدارة الحالية في البيت الأبيض». واعتبرت أنه «يتعين على ألمانيا في المستقبل بذل المزيد من الجهود من أجل مصالحنا الخاصة خصوصا مع الأوروبيين الآخرين».وكان الرئيس ترمب أعلن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أن فريقه يستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ممهدا الطريق لولاية ثانية. وقال: «نحن نستعد حرفيا للخروج والاحتفال بكل هذا النجاح». وقال إن «مجموعة حزينة تحاول تهميش الملايين الذين صوتوا لنا». وشدد على الأرقام القياسية من المواطنين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع، قائلاً «مواطنون خرجوا بأرقام قياسية».