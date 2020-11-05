دعا كبير مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الأربعاء)، الناخبين إلى التحلي بالصبر خلال انتظار نتيجة الانتخابات في أعقاب تقارير ذكرت أن المرشح الجمهوري يمكن أن يسارع للإعلان عن فوزه. وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، إن على الناخبين التحلي بالصبر خلال انتظار نتيجة انتخابات هذا العام، مضيفاً: من المهم الإدراك أن هذه العملية قد تتطلب وقتاً. وقال مسؤولون في العديد من الولايات إن فرز الأعداد الكبيرة من بطاقات التصويت البريدي يمكن أن يستغرق يوماً إضافياً وربما 3 أيام.وذكر وولف في لقاء صحفي أن منظومات الانتخابات الأمريكية تبقى مقاومة رغم محاولات دول أجنبية مثل إيران وروسيا لقرصنتها والحصول على معلومات خاصة بالناخبين. وأضاف: «ليس لدينا ما يشير إلى نجاح لاعب أجنبي في إضعاف الأصوات الفعلية في هذه الانتخابات أو التأثير عليها، لكننا نلتزم الحذر الشديد».من جهته أعرب رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية المكلفة أمن الانتخابات كريس كريبز، عن ثقته بأن نتائج الانتخابات ستكون في مأمن، محذراً من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يحاول أشخاص عرقلة الانتخابات، أو لحدوث أعطال في تكنولوجيا التصويت. وقال كريبز: «قد تكون هناك فعاليات أو أنشطة أو جهود أخرى للتدخل وتقويض الثقة بالانتخابات»، مضيفاً: «أطلب من جميع الأمريكيين التحلي بالصبر، والتعاطي مع جميع الادعاءات المثيرة وغير المؤكدة بتشكيك».