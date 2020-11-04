نوه البيت الأبيض بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية السودانية نحو الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني. ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم (الأربعاء)، بقرار السودان الشجاع بالانضمام إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل سعيا لتحقيق السلام والأمن والازدهار. وقال "نحن ندرك التحسينات الهامة التي حققتها الحكومة الانتقالية في النهوض بحقوق الإنسان، ونثني على جهودها لإحلال السلام في دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان".ولفت البيان إلى أن قرار الرئيس الأخير في المضي قدما في إلغاء إدراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية للتأكد من عدم وجود دعم لأعمال الإرهاب الدولي. وأكد أن الولايات المتحدة تستثمر في بناء شراكة إستراتيجية مع السودان وتعزيز دعمها للشعب السوداني. وأفاد بأن الولايات المتحدة وتقديرا للخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة السودانية نحو السلام في مناطق النزاع، ملتزمة بالعمل مع الحكومة وشركائنا الدوليين لتحديد الظروف التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة، وقد بدأنا بالفعل في مشاورات مع الأمم المتحدة مع وضع هذا الهدف في عين الاعتبار.