وسط تقارب كبير بين المرشحين على الرئاسة الأمريكية، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إنه قد ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كان متقدما فيها، لافتا إلى أن النتائج بدأت تتغير في ولايات، ويسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة. وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد النتائج بهذه الدرجة. وسارع موقع تويتر بتقييد التغريدة لاتهامه الديمقراطيين بالتزوير.من جهته، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنني لن أستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات. وأكدت حملة بايدن ثقة مرشحها، حيث قالت «سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم». فيما ردت حملة ترمب مؤكدة أيضا ثقتها بالفوز «واثقون من وضعنا والتوقعات تصب لصالحنا».وقال بيل ستبين مدير حملة ترمب، إن الحملة ستمضي قدما في مساعيها القانونية لضمان إحصاء جميع الأصوات الصحيحة وليست التي جرى الإدلاء بها بطريقة غير قانونية.وأضافت حملة ترمب أنها تتوقع فوزه رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة ما زالت قيد الإحصاء. وقال ستبين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس».