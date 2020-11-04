قتل 7 مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال اليوم (الأربعاء) في قصف صاروخي شنّته قوات نظام الأسد على محافظة إدلب شمال غرب سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد وجود نحو 20 جريحاً في مناطق متفرقة من إدلب.ووصف مدير المرصد رامي عبدالرحمن القصف بالأعنف الذي استهدف مدينة أريحا، إذ قُتل أربعة مدنيين بينهم طفلان، وقال إن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى تسيطر على نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية، ووفقاً للإحصاءات السكانية فإن المنطقة يقطنها نحو 3 ملايين شخص نصفهم من النازحين.وكانت روسيا وتركيا والفصائل المقاتلة توصلت إلى هدنة في 6 مارس الماضي، ولا تزال الهدنة صامدة رغم أنها تشهد بين الحين والآخر خروقات من الطرفين.وندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أخيرا بقصف المدنيين خلال هذه الهجمات التي استهدفت -خصوصاً- المستشفيات والمدارس والأسواق، مؤكدة أنها شكلت جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.