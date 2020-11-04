أظهرت المؤشرات الأولية فوز الرئيس دونالد ترمب في السباق نحو البيت الأبيض بالولايات التالية، وقد جمع 213 صوتا في المجمع الانتخابي:- إنديانا: (11) من أصوات المجمع الانتخابي، كنتاكي: (8)، وست فيرجينيا: (5)، أوكلاهوما: (7)، تينيسي: (11)، ألاباما: (9)، أركانساس: (6)، ميسيسبي: (6)، وايومينغ: (3)، ساوث داكوتا: (3)، نورث داكوتا: (3)، ساوث كارولاينا: (9)، لويزيانا: (8)، نبراسكا: (5)، داكوتا الشمالية: (3)، داكوتا الجنوبية: (3)، كانساس: (6)، يوتاه: (6)، ميزوري: (10)، فلوريدا: (29)، أيداهو: (4)، أوهايو: (18)، أيوا: (6)، تكساس: (38)، مونتانا: (3).