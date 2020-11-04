قصفت مليشيا الحوثي اليوم (الأربعاء) الأحياء الشرقية لمدينة تعز، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال بينهم 2 في حالة خطرة. وقالت مصادر طبية ومحلية، إن مليشيا الانقلاب المتمركزة في مرتفعات سوفتيل والسلال قصفت بشكل عشوائي بالمدفعية وقذائف الهاون حي جامع الخير السكني شرق مدينة تعز، مبينة أن 5 من الأطفال وصلوا إلى المستشفى، 2 منهم في حالة خطيرة جداً.في غضون ذلك، تواصلت المعارك في الأطراف الشرقية لمدينة تعز بين الجيش الوطني والمليشيا الحوثية لليوم الرابع على التوالي، وأعلن مصدر عسكري، مقتل 10 من مسلحي الحوثي بينهم مدير حراسة المنشآت وليد أبولحوم وشقيقاه في مواجهات مع قوات الشرعية جبهة الأربعين شمال المدينة.واعترفت مليشيا الحوثي بمقتل 31 من مسلحيها، بينهم 16 ضابطا، في مواجهات مع القوات الحكومة اليمنية خلال اليومين الماضيين، مؤكدة عبر وسائل إعلامها أنها شيعت 24 مسلحاً في صنعاء، بينهم ضباط برتب مختلفة، و3 في محافظة حجة، و4 في محافظة إب.