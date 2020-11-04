كشفت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، أن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس دونالد ترمب تهديده بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات.

وقالت مديرة حملة بايدن الانتخابية جين أومالي ديلون في بيان اليوم (الأربعاء): «إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى». ووصفت تصريحات ترمب حول الانتخابات بـ «غير المسبوقة».

وكانت تتحدث، بعد وقت قصير من إعلان ترمب أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات. وقال في كلمة من البيت الأبيض: «النتائج الليلة كانت كبيرة، ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا».

واتهم ترمب الديمقراطيين مجدداً بمحاولة التزوير، قائلاً: «سواء فازوا أم خسروا سنذهب إلى المحكمة العليا لمقاضاتهم». وشدد على ضرورة عدم وقف عد الأصوات في بعض المراكز، معتبراً تلك الخطوة عاراً وتزييفاً.

إلا أنه ختم مؤكداً «أنه فاز» في الانتخابات على الرغم من استمرار تعداد الأصوات.

يذكر أن أيّاً من المرشحين يحتاج إلى 270 صوتاً من أصوات كبار الناخبين للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أصل 538.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس المنتهية ولايته 213 من أصوات كبار الناخبين فيما نال بايدن 238. وكما كان متوقعاً إلى حد كبير، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، أما مصير مجلس الشيوخ فلا يزال غير محسوم.