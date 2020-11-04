وضع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأربعاء) تحذيرا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتهم فيها الحزب الديموقراطي بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية، وذلك في خضم ذروة التنافس بينه وبين المرشح الديموقراطي جو بايدن.

ويأتي ذلك في وقت لاتزال نتائج اقتراع الناخبين لرئيسهم لمدة 4 سنوات قادمة غير مؤكدة.

وكتب موقع «تويتر» في تحذيره على تغريدة ترمب بعد نشرها مباشرة: «تم التنازع على بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة وقد يكون مضللاً حول كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى».