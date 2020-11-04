بينما يترقب الأمريكيون نتائج فرز الأصوات في تلك الانتخابات الاستثنائية لمعرفة رئيسهم المقبل، يواصل المرشحان الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن سباقهما على الفوز بالولايات تباعا وتكديس الأصوات في الهيئة الناخبة.

وحتى الساعة لم تصدر أي نتائج رسمية، إنما مجرد نتائج أولية نقلتها مراكز أبحاث ووسائل إعلام أولية.

وفي هذا السياق، أفادت بعض الاستطلاعات إلى فوز بايد بـ85 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 61 لترمب، في حين أشار مركز إديسون للأبحاث بحصول المرشح الديمقراطي على 44 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسه، مع الإشارة إلى أن نتائج المزيد من الولايات في صدد الظهور ما يغير الأرقام بين الفينة والأخرى.