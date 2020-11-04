حدد موقع تويتر 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسمياً. وتتضمن القائمة قنوات ABC News، وكالة AP، وCNN، وCBS News، وDecision Desk HQ، وFox News، وNBC News.وأفاد موقع تويتر أنه سيتطلب إما إعلانا من مسؤولي الانتخابات بالولاية، أو إعلانا عاما من 2 على الأقل من وسائل الإعلام الوطنية الرسمية المسموح لها بإعلان النتائج حول هوية الفائز، قبل السماح بالتغريدات حول النتائج بالتدفق.ولفت إلى أنه إذا قامت إحدى وسائل الإعلام الـ7 بالتغريد من خلال حسابها الرئيسي بالنتيجة قبل تأكيدها من أي وسيلة إعلامية من المجموعة، فلن يقوم تويتر بتقييد هذه التغريدة. وإذا قام مراسل أو أي مستخدم على تويتر بتغريد نتيجة دون الاستشهاد بأحد المصادر المختارة، فقد يتم حجب هذه التغريدة. وسيقول الملصق المتوقع على التغريدة: «المصادر الرسمية لم تعلن اسم الفائز حتى الآن». وسوف تكون هذه التسمية مرتبطة بمركز معلومات الانتخابات على تويتر.وكشف موقع «أكسيوس» أن الرئيس ترمب أخبر المقربين منه أنه سيعلن فوزه ليلة الثلاثاء إذا بدا أنه متقدم في التصويت المبكر حتى لو لم يتم تحديد النتيجة بعد، لكنه عاد ونفى ذلك محذرا من عمليات التزوير. وأدخلت منصات التكنولوجيا مجموعة من القواعد والبروتوكولات حول الإعلانات المبكرة بالفوز ليلة الانتخابات، بالنظر إلى الطبيعة غير العادية لانتخابات هذا العام.