من ولاية ديلاوير، أعلن المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، (الثلاثاء)، أنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه. وأضاف أنه سيتم فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي. كما أشار إلى أن فوزه بولاية فلوريدا سيحسم السباق.

فيما أكدت كاميلا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس للمرشح جو بايدن، أن الأخير ينوي العمل حال فوزه، على خفض التأمين وإتاحة الرعاية الصحية للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً.

وأضافت أن بايدن يريد أن يركز على الرعاية الصحية، وتحدّثت أيضاً عن خططه للتأمين الصحي والوظائف.

كما اعتبرت هاريس أن هناك أزمة اقتصادية يعاني منها أكثر من 30 مليون عاطل عن العمل بسبب الظروف الأخيرة، بحسب تعبيرها.