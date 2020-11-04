أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (الثلاثاء) أن مكتبها يحقق في مزاعم عن تلقي العديد من الأشخاص مكالمات آلية تطلب من الناخبين عدم التصويت في يوم الانتخابات.

وقالت ليتيسيا جيمس في بيان: «محاولات منع الناخبين من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم محبطة ومقلقة وخاطئة. والأكثر من ذلك أنها غير قانونية ولن يتم التسامح معها»، مشددة على أن التصويت هو حجر الزاوية في ديموقراطية أمريكا. وأصدر مكتبها في وقت سابق من هذا الأسبوع مذكرات استدعاء للتحقيق في مصدر المكالمات الآلية التي يُزعم أنها تنشر معلومات مضللة. وفي وقت سابق، أكدت سلطات ولاية نيبراسكا الأمريكية أن أشخاصا مجهولين اتصلوا بمواطنين محليين داعين إياهم إلى عدم المشاركة في التصويت ضمن الانتخابات الرئاسية.

وذكر وزير أمين ولاية نيبراسكا روبيرت إفنين، عبر «تويتر»، أن مكتبه تلقى بلاغات حول اتصالات هاتفية بمشاركين في الاقتراع من قبل مجهولين، دعوهم إلى «البقاء في البيت والبقاء في الأمان».