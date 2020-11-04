يترقب العالم نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكن هوية «سيد البيت الأبيض» يبدو أنها لن تعرف بشكل مبكر في يوم الانتخاب بسبب عقبات التصويت في ظل وباء كورونا.وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن أول صناديق الاقتراع التي أغلقت كانت في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي الـ11 ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش. وبعد ذلك، سيجري الإعلان عن إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من المناطق الأخرى، سواء بوتيرة مرة في الساعة أو مرة كل 30 دقيقة.أما ولاية ألاسكا النائية، فمن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع، اليوم (الأربعاء)، الساعة الـ6 صباحا بتوقيت غرينتش. وقد اعتاد الأمريكيون تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل سريع، خلال الانتخابات السابقة، لكن الأمر مختلف هذه المرة، بسبب جائحة «كوفيد-19».وبما أن نحو 100 مليون صوتوا عن طريق البريد، فإنه من المتوقع عدم معرفة الفائز في ليلة الانتخابات.ورأى خبراء أن النتائج الأولية في الولايات التي تبدأ بفرز الأصوات المدلى بها حضوريا مثل بنسلفانيا، ربما تتغير الموازين فيها لصالح ترمب. أما النتائج الأولية في الولايات التي تبدأ بفرز الأصوات التي أُدلي بها قبل يوم التصويت، أي قبل 3 نوفمبر، فربما ستميل في نهاية المطاف لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن.