ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، إلى احتمال تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي كلمة له من مقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، أكد ترمب أنه كان من المفترض أن يُعرف الفائز في الـ3 من نوفمبر، قائلاً: «من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب». وأضاف أن حملته الانتخابية حققت نجاحاً كبيراً، مشدداً على ضرورة الاتحاد، متوقّعاً نصراً عظيماً في تكساس. واعتبر أن نصره في الانتخابات سيجلب الوحدة لأمريكا، مؤكداً أن الفوز سهل والخسارة صعبة.وفي خضمّ المعركة الانتخابية، أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده اقتربت من الحصول على لقاح فايروس كورونا، مؤكداً أنه لن يلجأ للإغلاق مرة أخرى، بل سيعمل على تحسين الاقتصاد. واعتبر أن إدارته حققت نجاحاً كبيراً وزيادة في الناتج المحلي بلغت 33%. وجدد ترمب التأكيد على أن التصويت بالبريد قد تنتج عنه نتائج سيئة، آسفاً من قرار محكمة بنسلفانيا حول الأمر.وكشف عن مشاركة كبيرة للأمريكيين من أصول أفريقية، مؤكداً أن الديموقراطيين استغلوا الأمريكيين من هذه الفئة، بينما هو أنجز الكثير لصالحهم.