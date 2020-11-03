أمر قاضٍ فيدرالي مفتشي الخدمات البريدية الأمريكية بتفتيش المرافق البريدية في عدة مواقع، بما في ذلك في الولايات الـ6 التي تعتبر «ساحات القتال»، لضمان عدم ترك أي بطاقات اقتراع أرسلت عبر البريد وتسليمها على الفور، وفقاً لصحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية، اليوم (الثلاثاء).

وأمر القاضي في العاصمة واشنطن إيميت سوليفان بتطبيق القانون في خدمة البريد، وتفقد المنشآت وسط بنسلفانيا وفيلادلفيا وديترويت وأتلانتا وهيوستن وجنوب فلوريدا وأريزونا، وعدد آخر من المواقع، بين الساعة 12:30 ظهراً و3 مساءً، حسب التوقيت الشرقي.

يأتي ذلك بعد تلقي عدة دعاوى قضائية ضد خدمة البريد بشأن إجراءات خفض التكاليف التي أبطأت تسليم البريد هذا العام، وأثارت مخاوف من عدم تسليم بطاقات الاقتراع بالبريد في الوقت المحدد.

وتركز هذه الإجراءات على المناطق البريدية التي كافحت لتقديم بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد خلال الأيام الأخيرة، كما تركز على الولايات التي لن تقوم بفرز الأصوات المستلمة بعد يوم الانتخابات، والذي من شأنه عدم حرمان أي شخص من حقه الانتخابي.