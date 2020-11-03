أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أنه لا صحة لما رُوِّج له أخيراً من شائعات نالت من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، والتي تحاول إحداث فجوة بين رئيس الوزراء والجيش اليمني الوطني، مشدداً على أن رئيس الوزراء يولي الجيش اهتمامه ويتابع انتصاراته في مختلف الجبهات القتالية.

وأضاف: «على وسائل الإعلام التي انساقت خلف تلك الشائعات تحري المصداقية واستقاء أخبارها من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار خلف أي شائعات أو ادعاءات أو حرب نفسية تستهدف قيادتنا السياسية والعسكرية وشعبنا اليمني وقواته المسلحة».

وأفاد وفقاً لـ«سبتمبر نت»، بأن الأعمال العسكرية والقتالية تدار في القوات المسلحة بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وبإدارة من قادة المناطق والمحاور وقادة الألوية العسكرية.

وأوضح مجلي أن الجيش يعمل على أسس وطنية وعلمية حديثة بعيداً عن الولاءات الحزبية والمناطقية، ويتكون من كل المحافظات اليمنية، وينفذ العمليات العسكرية بحسب الخطط الإستراتيجية المعدة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مصادقاً عليها من رئيس الجمهورية، والتي أثمرت التقدم الميداني الكبير وتحقيق الانتصارات النوعية أخيراً في محافظات الجوف، ومأرب، وتعز، والضالع، ومديرية نهم شرقي صنعاء.

وأشاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، بانتصارات الجيش الكبيرة في محافظة الجوف التي حقق فيها الجيش والمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة، وتمثلت في التحام المحاور والجبهات القتالية وتقدمات واسعة على الأرض تمهيداً لاستعادة مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وأوضح أن الجيش حقق انتصارات أخرى في مديرية نهم شرق صنعاء، وجبهات المخدرة وصرواح والمأهلية وجبل مراد ورحبة بمحافظة مأرب، ضد المليشيات الانقلابية الإيرانية التي استنزفت بشكل كبير في عناصرها وعتادها القتالي، كما شهدت جبهات شرق وشمال مدينة تعز تحقيق مكاسب على الأرض وتقدماً كبيراً في جبهة الأربعين، وإلحاق الخسائر في صفوف المليشيات الحوثية.

وثمن العميد الركن عبده مجلي، الإسناد الجوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي نفذت أهدافها بدقة، ودمرت تعزيزات وتحصينات وعربات وأطقم المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.