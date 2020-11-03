شن رئيس حزب «الديموقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واعتبر في كلمة ألقاها أمس خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه في مدينة غازي عنتاب أن أردوغان جلب العار للبلاد.

وحذر وزير المالية السابق من أن سياسة أردوغان وتدخلاته الخارجية أدت إلى عزل البلاد عن محيطها الإقليمي وتنامي العداوات مع جيرانها. وقال: «تخيل أنك تجلس في مكان فيه 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعني أن المشكلة فيك أم في الـ200 جار؟»، مضيفاً «سنتخلص من هذا العار».

وفي تصريحات له الشهر الماضي أكد أن «الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة في البلاد مجددا»، مضيفا «النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو 2023»، الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية. وانتقد السياسة الاقتصادية للرئيس التركي قائلاً «البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أي موارد بالوقت الراهن». واعتبر أن السلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات، لذا تواجه تركيا مشكلة كبيرة حقا.

ورأى باباجان أن الاقتصاد التركي في أسوأ حالة له خلال الـ20 سنة الماضية، مؤكدا أن الشعب يزداد فقراً يوماً بعد يوم، والعملة التي في جيبه تتناقص قيمتها يوماً بعد يوم، بينما يسجل الفقر في البلاد أرقاما قياسية تاريخية.