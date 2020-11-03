أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر اليوم (الثلاثاء) مقتل 4 مواطنين جراء الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة فيينا مساء (الاثنين).

وقال في مقابلة مع قناة OE24.TV: «لانزال نعتقد أنه كان هناك جان واحد على الأقل، ولاتزال أعمال البحث مستمرة كي نتمكن من استبعاد وجود جناة آخرين»، واصفاً الحادثة بأنها هجوم إرهابي كبير لم تشهد بلاده مثلها منذ فترة طويلة.

وأضاف: «لدينا أربعة قتلى مدنيين والجاني القتيل، وأخذ الأمر منا 9 دقائق لنقوم بتحييد الجاني المدجج بالسلاح»، لافتاً إلى أن تبادلا لإطلاق النار حدث في 6 أماكن من العاصمة وردت سابقا تقارير عنها كمسارح لحدوث هجمات إرهابية أخرى.

ووجهت النمسا أصابع الاتهام نحو تنظيم داعش الإرهابي وعدد من المتعاطفين معه في الوقوف وراء الهجوم.