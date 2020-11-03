يترقب العالم ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع على كرسي البيت الأبيض لتسمية الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية 2021.

ويعد فوز الرئيس دونالد ترمب تعزيزاً لحضور الجمهوريين في المكتب البيضاوي للمرة العشرين، إذ سبق أن تعاقب على الرئاسة كل من الرؤساء: إبراهام لينكولن (1861-1865)، يوليسيس سمسون جرانت (1869-1877)، رذر فورد هايز (1877-1881)، جيمس أبرام جارفيلد (مارس 1881-1881)، تشستر آلن آرثر (1881-1885)، وبنغامين هاريسون (1889-1893)، وليام ماكنلي (1897-1901)، وثيودور روزفلت (1901-1909)، وليام هوارد تافت (1909-1913)، وارنر هاردينغ (1921-1923)، كالفن كوليدج (1923-1929)، هربرت كلارك هوفر (1929-1933)، دوايت آيزنهاور (1953-1961)، ريتشارد نيكسون (1969-1974)، جيرالد فورد (1974-1977)، رونالد ريغان (1981-1989)، جورج بوش (1989-1993)، جورج بوش الابن (2001-2009)، دونالد ترامب (2017) وحتى اللحظة.

فيما يتطلع الديموقراطيون للظفر بكرسي الرئاسة للمرة الـ«27».